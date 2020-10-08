بيلي إيليش تطرح أغنية فيلم "لا وقت للموت"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
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شفت المغنية بيلي إيليش، الحاصلة على 5 جوائز “غرامي” عن فيديو الأغنية الرسمية لفيلم 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند “لا وقت للموت” من إنتاج شركة “موشن بيكتشرز”، وفيديو الأغنية من إخراج دانيل كلايمان، والذي يتضمن مشاهد من الفيلم المنتظر لسلسلة أفلام جيمس بوند.

وتشرف شركتا “دارك روم” و”إنترسكوب ريكرود” على توزيع الأغنية والتي جرى إنتاجها من قبل أخيها ليبيلي “فينياس” الحائز على العديد من جوائز “غرامي” العالمية، وستيفن ليبزون منتج الأغاني الشهير، وبمشاركة فريق أوركسترا بقيادة هانز زيمر، ومات دانكلي، مع عازف الغيتار جوني مار.

وتعد بيلي إيليش ذات 18 ربيعاً أصغر مغنية في التاريخ تقوم بكتابة وغناء أغنية جيمس بوند الشهيرة.

وقالت بيلي إيليش: “أفخر بأن أشارك في هذا العمل الأسطوري الذي يحظى بإقبال عالمي، وذلك من خلال العمل على كتابة وغناء الأغنية”.

وسيبدأ عرض فيلم “لا وقت للموت” في أبريل 2021 من قبل شركة “أم جي أم” وشركة “جولف فيلم”

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