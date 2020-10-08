عرض عربي أول لـ"غزة مونامور" في "القاهرة السينمائي"

شهد الفيلم الفلسطيني “غزة مونامور” للأخوين طرزان وعرب ناصر، عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تنطلق في الثاني من ديسمبر حتى العاشر من الشهر.

وينافس الفيلم في المسابقة الدولية للمهرجان، ويُعد أحد أهم الأفلام العربية لعام 2020، وفاز مؤخراً بجائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

ونال “غزة مونامور” إشادات نقدية واسعة بعد منافسته في مهرجاني فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا، وتورونتو السينمائي الدولي بكندا، وهو الفيلم العربي الوحيد الذي جمع بين المهرجانين هذا العام، حيث وصفته الصحافة الدولية مثل هوليوود ريبورتر، سينيوروب، سكرين ديلي وغيرهم، بالجوهرة والعمل الرائع والاستثنائي.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز 60 من عمره، يخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثال أثري لأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

الفيلم تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم: سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.