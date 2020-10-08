إخلاء سبيل ريا شاكرابورتي بكفالة في قضية انتحار راجبوت

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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 أُخلي الأربعاء سبيل الممثلة البوليوودية ريا شاكرابورتي بكفالة بعد شهر على توقيفها في قضية انتحار حبيبها السابق الممثل شوشانت سينغ راجبوت التي تحظى باهتمام إعلامي واسع.

وقد اتُهِمَت الممثلة البالغة الـ28 بأنها اشترت مخدرات لراجبوت (34 عاماً) الذي وُجِد ميتاً في منزله في بومباي في يونيو الماضي.

وأمرت محكمة في بومباي الأربعاء بتخليتها بكفالة، على ما أعلن وكيلها المحامي ساتيش مانيشيندي الذي وصف القرار بأنه انتصار «للعدالة والحقيقة». أما شويك، شقيق الممثلة، الذي أوقف في الوقت نفسه، فأبقي قيد التوقيف.

وأثار انتحار راجبوت زوبعة إعلامية رأى فيها البعض نوعاً من «حملة شعواء»، وأصدرت وسائل الإعلام الهندية أحكاماً مسبقة على شاكرابورتي واتهمتها بأنها لجأت إلى حشيشة القنّب وإلى السحر الأسود لدفع حبيبها السابق إلى الانتحار.

وأثار مقتل الممثل جدلاً إعلامياً كبيراً بشأن الصحة النفسية في بوليوود والضغوط الموجودة في صناعة الفن السابع.

لكنّ عائلة راجبوت شككت في صحة تقارير وأفادت بأن الممثل كان يعاني الاكتئاب، واتهمت شاكرابورتي بأنها سرقت أمواله ودأبت على مضايقته، وهو ما تنفيه الممثلة الشابة بشدة.

وبات الجدل يتمحور على مسألة تعاطي المخدرات في بوليوود. وقد استجوبت الشرطة في سبتمبر الماضي النجمة ديبيكا بادوكوني وممثلات أخريات.


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