جريزمان يتخطى زيدان ويقترب من كبار فرنسا

نجح أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني، في تحقيق إنجازا تاريخيا في مسيرته الدولية خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز فرنسا على أوكرانيا (7-1)، مساء أمس الأربعاء.

واختتم جريزمان الأهداف السبعة للديوك رافعا رصيده إلى 32 هدفا في مشواره الدولي.

وتجاوز مهاجم البارسا بذلك حصيلة مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني.

وبات أنطوان جريزمان أيضا ضمن قائمة الخمسة الأوائل، في لائحة هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ.

ويفصل جريزمان هدفان فقط عن ديفيد تريزيجيه، نجم يوفنتوس وموناكو السابق، الذي سجل 34 هدفا بقميص المنتخب الفرنسي.