ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، أكثر من 4 آلاف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، في رقم هو الأكبر من نوعه منذ أبريل الماضي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 2563 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 296958، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9527.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بروكسل، إن أحدث البيانات عن إصابات فيروس كورونا المستجد "مقلقة"، مؤكدة أن "الأشهر الصعبة" من الجائحة "لم تأت بعد".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالميا مليون حالة وفاة، في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم 34 مليون إصابة.