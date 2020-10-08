لائحة إتحاد الكرة تحرم الأهلي من نجمه في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أصبح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي مهدد بخسارة واحد من نجوم الفريق حال تخطيه الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والوصول إلى المشهد الختامي عقب مباراة الوداد المغربي.


ويشهد الدور نصف النهائي صدام تاريخي بين قطبي الكرة المصرية والكرة المغربية حيث يلاقي النادي الأهلي فريق الوداد فيما يلعب القطب الثاني نادي الزمالك في مواجهة قوية مع الرجاء ويقام النهائي يوم 6 نوفمبر.


وأعلن الإتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الأربعاء لوائح القيد الخاصة بالموسم الكروي الجديد حيث يبدأ في الفترة من 10 أكتوبر الجاري وحتى الرابع من شهر نوفمبر القادم.


في الوقت الذي وقع فيه أحمد فتحي على عقود الإنضمام رسمياً لصفوف نادي بيراميدز وهو ما يجعل ناديه الجديد مجبر على قيده خلال تلك الفترة التي حددها الإتحاد المصري.


وفي حالة قام بيراميدز بقيد اللاعب في قائمته للموسم الجديد يسقط بالتالي من قائمة الأهلي المحلية بصورة تلقائية حيث لا يمكن أن يتم قيده في نفس الوقت بناديين وبالتالي يسقط من قائمة الأهلي الأفريقية .

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