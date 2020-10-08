بعد تأهله لنصف النهائي.. الإصابة تهدد مشوار ديوكوفيتش في رولان جاروس

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ألقت الإصابات بظلالها على آمال نوفاك ديوكوفيتش بحصد لقبه الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وقال إنه عانى من ألم في الرقبة والكتف خلال انتصاره على الإسباني بابلو كارينيو بوستا في دور الثمانية أمس الأربعاء.

 

ودخل المصنف الأول البالغ عمره 33 عاما المباراة وهو يضع ضمادة على رقبته وطلب وقتا للعلاج من مشكلة أعلى الكتف خلال المواجهة.

 

وبدا أن كارينيو بوستا سيحقق المفاجأة بعد فوزه بالمجموعة الأولى لكن ديوكوفيتش انتفض لينتصر 4-6 و6-2 و6-3 و6-4 ويتأهل للدور قبل النهائي في رولان جاروس للمرة العاشرة حيث سيواجه اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس في البطولة.

 

وقال ديوكوفيتش "لم أشعر بحالة جيدة قبل نزول أرض الملعب. حدثت بعض الأشياء في الإحماء".

 

وأضاف "كان علي التعامل مع مشاكل بدنية قبل نزول أرض الملعب. بمرور المباراة شعرت بحالة أفضل والألم لم يكن شديدا".

 

وتابع "لم أملك الحيوية للتحرك أو إحكام قبضتي على المباراة. شعرت براحة بعد مجموعة ونصف".

 

وأجاب ديوكوفيتش عند سؤاله بشأن المشاكل البدنية "مشاكل في الرقبة والكتف. لا أريد الخوض في الموضوع أكثر من ذلك. ما زلت في البطولة لذا لا أريد الكشف عن المزيد".

 

ويقف تيتيباس بين ديوكوفيتش ولقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى.

 

وقال ديوكوفيتش "أتوقع مواجهة صعبة للغاية على كل منا. إنه لاعب قوي ويملك إرسالا قويا. لديه أسلحته وأبرزها الإرسال والضربات الأمامية".

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