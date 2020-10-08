ميسي لمانشستر سيتي وسواريز ليوفنتوس.. صفقات تمت عبر الفوتوشوب فقط

أسدل الستار يوم الاثنين الماضي على سوق الإنتقالات الصيفية ونجح الكثير من الأندية في إبرام تعاقدات وتدعيم الصفوف وذلك للمنافسة على البطولات المختلفة.









لكن بعض الصفقات لم يُكتب لها النجاح وهي التي تحدثت عنها الصحف ووسائل الإعلام في الدوريات الخمسة الكبرى.





الفجر الرياضي " الضوء على بعض الصفقات التي تمت فقط عن طريق برنامج الفوتوشوب للتلاعب بالصور. وفي السطور التالية يُسلط معكم "" الضوء على بعض الصفقات التي تمت فقط عن طريق برنامج الفوتوشوب للتلاعب بالصور.









ميسي لمانشستر سيتي









أرسل الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني فاكس لإدارة ناديه من أجل الرحيل بنهاية الموسم المنصرم بسبب ما يراه من إفتقار لمشروع بارتوميو قبل أن يعدل عن قراره ويبقى لموسم أخير.









وذهبت بعض وسائل الإعلام والصحف الأجنبية والعالمية إلى أن ميسي سوف ينتقل لمانشستر سيتي لمساعدة جوارديولا من جديد وبدأ البعض في وضع تخيلات حول الطريقة التي سيلعب بها بيب في وجود ميسي لكن كل هذه الأمور لم تحدث.









سواريز ليوفنتوس









قبل نهاية الميركاتو الصيفي وبعد مطالبة كومان للأوروجوياني لويس سواريز بالرحيل عن برشلونة للحصول على دقائق لعب أكثر كونه لا يتواجد ضمن مشروع الهولندي ليبدأ القول بإن يوفنتوس يسعى لجمع شمل البيستوليرو مع الدون.









لكن في الاخير نجحت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني في الحصول على توقيع لويس سواريز ليجاور دييجو كوستا في قيادة هجوم الروخيبلانكوس ويشكلان ثنائي ناري على دفاعات الخصوم.









ممفيس ديباي لبرشلونة









بعد رحيل سواريز طلب كومان من الإدارة تعويض الفريق بمهاجم صندوق بعد رحيل الأوروجوياني وطلب بالإسم مواطنه ممفيس ديباي الذي تدرب معه في منتخب الطواحين.









لكن إدارة ليون لم توافق على العروض الضعيفة التي قدمتها إدارة بارتوميو بالإضافة إلى أن بقاء ديمبلي حال دون إتمام هذه الصفقة بسبب سقف الرواتب المرتفع في الفريق.









حسام عوار للأرسنال





بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه الفرنسي حسام عوار مع ناديه ليون الفرنسي طلب ارتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي ضم اللاعب من أجل تدعيم صفوف الجانرز الذي ينافس على البطولات المختلفة أوروبياً.





وبالفعل أرسلت إدارة العملاق اللندني طلباً للحصول على خدمات عوار بقيمة 30 مليون يورو لكن إدارة ليون طلبت الحصول على 60 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات الموهبة الفرنسية وهو ما لم توافق عليه إدارة الأرسنال وتفشل الصفقة.





جادون سانشو لمانشستر يونايتد





عاشت جماهير مانشستر يونايتد ميركاتو عصيب للغاية وأرادت من الإدارة الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.





لكن الأزمة الإقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حال دون إتمام الصفقة بنجاح ليجد جمهور الشياطين الحمر أنفسهم أمام ميركاتو خالي من اللاعب الذي كان سيحل الكثير من الأمور الهجومية لمانشستر يونايتد.