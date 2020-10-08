جريزمان يصعد لقائمة تاريخية في المنتخب الفرنسي

حقق أنطوان جريزمان لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي إنجاز تاريخي في مسيرته الدولية بعد الفوز على أوكرانيا بنتيجة 7-1 يوم أمس الأربعاء.









واختتم جريزمان سباعية الديوك ليرفع رصيده من الأهداف إلى 32 هدفاً في مسيرته الدولية ويتجاوز حصيلة زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني.









وبات جريزمان ضمن قائمة الخمسة الأوائل فيما يخص هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ ويفصله عن ديفيد تريزيجه هدفين فقط حيث سجل نجم يوفنتوس وموناكو السابق 34 هدفاً بقميص منتخب بلاده.



