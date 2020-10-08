بيرلو يدرس التضحية برونالدو





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خطة يوفنتوس في التعاقدات الصيفية الأخيرة شملت التعاقد مع اللاعبين الشباب المميزين وذلك في إطار التخلي عن عدد هائل من اللاعبين الكبار على مستوى السن.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الجديد بناء على اتفاقه مع إدارة السيدة العجوز يرغب في تخفيض معدل أعمار الفريق الذي عانى بشدة في الموسم الماضي على كافة المستويات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بيرلو قرر في مطلع الموسم الحالي الاعتماد على كريستيانو رونالدو في بناء فريقه الجديد برفقة اللاعبين الشباب.