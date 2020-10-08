حاولت ضبط "الدش".. النيابة تحقق في سقوط فتاة من أعلى منزلهم بالجيزة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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بدأت النيابة التحقيق في واقعة سقوط فتاة من أعلى منزلها، في منطقة حدائق أكتوبر، ما أسفر عن مصرعها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الفتاة صعدت إلى سطح منزلهم لضبط القنوات الفضائية في طبق الدش، فاختل توازنها، وسقطت من أعلى المنزل.

وأشارت إلى أن الفتاة أصيبت بعدة كدمات وكسور، أدت إلى وفاتها.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بمصرع فتاة عقب سقوطها من سطح منزلهم، وبتشكيل فريق من رجال المباحث، تبين أن الفتاة حاولت ضبط القنوات الفضائية من طبق الدش، ولكنها لم تحافظ على توازنها وسقط، ما أسفر عن مقتلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

اقرأ أيضا| مصابين ووفيات.. شاهد لحظة انقلاب ميكروباص بميدان الرماية
وفي سياق منفصل، حصلت بوابة "الفجر"، على فيديو للحظة انقلاب ميكروباص بميدان الرماية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، إلى أن أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية، وصلوا حتى الآن إلى 2 وفيات و13 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بميدان الرماية، غرب المحافظة، ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، وأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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