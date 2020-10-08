حاولت ضبط "الدش".. النيابة تحقق في سقوط فتاة من أعلى منزلهم بالجيزة

بدأت النيابة التحقيق في واقعة سقوط فتاة من أعلى منزلها، في منطقة حدائق أكتوبر، ما أسفر عن مصرعها.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن الفتاة صعدت إلى سطح منزلهم لضبط القنوات الفضائية في طبق الدش، فاختل توازنها، وسقطت من أعلى المنزل.



وأشارت إلى أن الفتاة أصيبت بعدة كدمات وكسور، أدت إلى وفاتها.



كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بمصرع فتاة عقب سقوطها من سطح منزلهم، وبتشكيل فريق من رجال المباحث، تبين أن الفتاة حاولت ضبط القنوات الفضائية من طبق الدش، ولكنها لم تحافظ على توازنها وسقط، ما أسفر عن مقتلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.



