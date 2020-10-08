الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخطط نادي الزمالك لإفساد صفقة الأهلي المقرر إتمامها خلال الفترة الحالية، حيث قامت إدارة الأبيض بإرسال خطابات رسمية إلى نادي الجزيرة.

وطالب الزمالك في هذه الخطابات بالتعاقد مع ثلاثي فريق السلة الأول بنادي الجزيرة "عمرو الجندي، رميح سامح ووليد عبد الجواد"، مقابل 10 ملايين جنيه.

الزمالك قام بعرض 5 ملايين جنيه، مقابل التعاقد عمرو الجندي، وضم الثنائي رميح سامح ووليد عبد الجواد، مقابل 5 ملايين جنيه.

جدير بالذكر أن عمرو الجندى قد دخل دائرة اهتمام النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وكانت المفاوضات أوشكت على الانتهاء، إلا أن نادي الجزيرة قام بقيد اللاعب في قائمة الفريق الأولى التي أرسلها إلى الاتحاد المصري لكرة السلة.

كما قام الجزيرة بقيد عبد الجواد ورميح في القائمة أيضا ليحتفظ بخدمات الثنائي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

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