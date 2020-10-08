نجم ليفربول يكشف سبب تدني النتائج

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، أن الجميع يريد إسقاط ليفربول من القمة، بالإضافة إلى أزمة غياب الجماهير.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة للغاية أمام أستون فيلا، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك، خلال تصريحات لشبكة "BBC": "أعتقد أن محاولة البقاء على القمة هي أصعب شيء، عندما تصل للقمة يريد الجميع سقوطك، هذا ما تدور حوله الحياة، خاصةً هذه الأيام".

وتابع: "بالنسبة لي، أريد أن أعطي كل ما لدي حتى الاعتزال، لا أريد الشعور بأي ندم، ستكون هناك أوقات صعبة قادمة، لكننا أبطال، وهو الأمر الذي يجب أن نستمتع به طوال الوقت، ونستمر عليه".

وواصل: "يمكن للجماهير أن تلعب دورًا كبيرًا، في الأوقات الصعبة خلال المباريات، وأيضًا في الأوقات الجيدة، عندما تستقبل أهدافًا، سيرفع مستواك المشجعون، وحينما تسجل، فإنهم يجعلون الخصم يبتعد عنك".

وأضاف: "هذا هو الحال بالنسبة للجميع، لكن بالنسبة لنا على وجه الخصوص، يعرف الكل مدى صعوبة اللعب في أنفيلد مع وجود الجماهير، نأمل أن تتغير الأمور في أقرب وقت ممكن، لأننا بحاجة إلى المشجعين".

وأشار: "أنت بحاجة إلى القليل من الحظ، لكن بصرف النظر عن ذلك، الأمر يتعلق بالعمل الجاد، حدد أهدافك، وعليك أن تؤمن بذاتك، إذا لم تفعل ذلك بنفسك، فلن يفعله أحد".   

وأردف: "أحدد أهدافًا قصيرة المدى، يمكن أن تكون لديك أحلام ولا تتوقف عن الحلم أبدًا، لأن الأشياء ممكنة دائمًا، أستمتع بالرحلة والهبوط والصعود".

وأتم: "لقد مررت بالعديد من الأشياء في الحياة، لكنها جعلتني ما أنا عليه اليوم، اعط كل ما لديك، وثق بنفسك ولا تستسلم أبدًا".

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