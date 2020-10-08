شوبير : فايلر صفحة وتم إغلاقها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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صرح الإعلامي أحمد شوبير أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي صفحة وتم إغلاقها وذلك قبل مواجهة الأهلي في الثامنة مساء اليوم لإنبي على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
ويدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الجديد وسط جملة غيابات بسبب الإيقافات والإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية.
وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر أثير إذاعة أون تايم إف إم:"فايلر تحدث كثيراً للصحافة السويسرية على الرغم من أنه كان يرفض الحديث في مصر ولكن كلامه كان في العديد من الأمور الصحيحة".
وأضاف:"فايلر قال إن العقلية الرياضية في مصر فيها مشكلة وأن البعض يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة الفريق والمدرب وعنده حق في هذه النقطة".
وتابع:"عمومًا وجود فايلر في مصر صفحة وتم إغلاقها ونقول له شكراً على ما قدمته مع الأهلي".
وعن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي قبل مواجهة إنبي مساء اليوم، علق شوبير قائلاً: "أعتقد أن موسيماني سيعطي فرصة للشباب في ظل الغيابات الكثيرة، سنرى 2 أو 3 لاعيبن صغار في المباراة".
واختتم شوبير حديثه قائلاً:"موسيماني لم يعرف بعد أسماء اللاعيبة لكنه يعرف أشكالهم وأوصافهم".

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