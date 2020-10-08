شبورة وأمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
رجات الحرارة في القاهرة الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 29
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 22 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 33

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