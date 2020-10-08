حريق في الأزهر وتسمم 43 بنجع حمادي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:19 ص
حريق الأزهر
حريق الأزهر
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

 6 آلاف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في تعداد وفيات كورونا
تجاوزت مصر الـ 6 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشاره في 14 فبراير الماضي وحتى الآن، بعدما سجلت اليوم الأربعاء 9 حالات ليصبح إجمالي حالات الوفاة 6010 حالة. للمزيد اضغط هنا.

حريق في الجامع الأزهر ناحية باب الصعايدة
اشتعلت النيران منذ قليل في الغرفة التي تعلو باب الصعايدة في الجامع الأزهر الشريف، وهذه الغرف من زيادات عبد الرحمن كتخدا على الجامع، وقد استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق. للمزيد اضغط هنا.

الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا
تنشر بوابة "الفجر" الصور الأولية لحريق سوق السهاريج في محافظة قنا، والذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم. للمزيد اضغط هنا.

رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر
وأضاف رئيس حي وسط القاهرة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحريق لم يؤثر على على المسجد، موضحًا فور حدوث الحريق تحركت سيارات الإطفاء مباشرة للسيطرة علية. للمزيد اضغط هنا.

إصابة 43 شخصاً بحالات اختناق في نجع حمادي بسبب تسريب كلور
أصيب 43 شخصًا بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه بنجع حمادي، في محافظة قنا. للمزيد اضغط هنا.

متابعة الانتخابات الأمريكية.. مناظرة بين بنس وكامالا هاريس
بدأت، مناظرة بين كلا من: مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، وكامالا هاريس، التي تطمح إلى أن تكون أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. للمزيد اضغط هنا.

مايك بنس: الصين ومنظمة الصحة تلاعبا بالشعب الأميركي
وأضاف "بنس"، في المناظرة مع كامالا هاريس، اليوم الخميس، أن الصين ومنظمة الصحة تلاعبا بالشعب الأميركي، مشددا على أنه يجب محاسبة بكين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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