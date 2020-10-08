مايك بنس: الصين ومنظمة الصحة تلاعبا بالشعب الأميركي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:55 ص
مايك بنس
مايك بنس
الفجر
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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه لديه ثقة في قدرة الرئيس دونالد ترامب على إدارة أزمة كورونا، لافتا إلى أن عودة الاقتصاد الأميركي تسير بخطوات ثابتة، مشيرا إلى أن ترامب ورث كسادا كبيرا من الإدارة السابقة.

وأضاف "بنس"، في المناظرة مع كامالا هاريس، اليوم الخميس، أن الصين ومنظمة الصحة تلاعبا بالشعب الأميركي، مشددا على أنه يجب محاسبة الصين.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي، أن إدارة الرئيس ترمب تدعم قوات إنفاذ القانون، مضيفا: لا يوجد أي تبرير لقتل جورج فلويد ولا لعمليات السلب،

وشدد على أن قاسم سليماني كان مسؤولا عن قتل العشرات من جنودنا، ويجب أن يكون لدينا قائد للقوات المسلحة غير متردد.

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