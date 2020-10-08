ضياء السيد يكشف سر قوة الأهلي أمام إنبي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements




كشف ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق، سر قوة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في مواجهته أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء.

وأكد أن الأهلي استغل الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو فريق إنبي، وظهوره بشكل أضعف من المباريات الماضية.

وأشار ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن غياب محمد شريف أيضا أثر بشكل كبير على القوة الهجومية لفريق إنبي، مشددا على أهمية وجوده الذي كان سيؤثر بشكل كبير.

وأوضح أن إنبي لم يدافع بشكل جيد اليوم وهذا سبب خسارته بثلاثية نظيفة، فلم يكن هناك تنظيم دفاعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضياء السيد انبي الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ضياء السيد: الأهلي أثر نفسيا على الإنتاج الحربي

ميدو: على الأهلي المحاربة من أجل بقاء فتحي أحد أضلاع الرجولة

نجم الزمالك السابق يكشف عيوب اللاعب المصري

ميدو يشيد بحرس الحدود رغم الخسارة من الأهلي

ضياء السيد يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير عن "بادجي"

ضياء السيد يفتح النار على صالح جمعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

03:52 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»