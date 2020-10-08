ضياء السيد يكشف سر قوة الأهلي أمام إنبي

















كشف ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق، سر قوة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في مواجهته أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء.





وأكد أن الأهلي استغل الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو فريق إنبي، وظهوره بشكل أضعف من المباريات الماضية.





وأشار ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن غياب محمد شريف أيضا أثر بشكل كبير على القوة الهجومية لفريق إنبي، مشددا على أهمية وجوده الذي كان سيؤثر بشكل كبير.



