يوفنتوس يتسبب في انقلاب نجم برشلونة على فريقه

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن سبب رفض الفرنسي عثمان ديمبلي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، الإنتقال لصفوف مانشستر يونايتد، خلال الفترة السابقة من الميركاتو.

انقلاب ديمبلي على برشلونة في الميركاتو

وحاول مانشستر يونايتد استعارة ديمبلي من برشلونة، بعد فشله في ضم الإنجليزي جادون سانشون، نجم بوروسيا دورتموند.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي رفض عرض مانشستر يونايتد لأنه كان يفضل الانضمام إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي كان على وشك مغادرة برشلونة قبل إغلاق سوق الانتقالات، ولكن في النهاية سيتسمر في كامب نو، في محاولة لتغيير وجهة نظر رونالد كومان.

وأتمت الصحيفة أن ديمبلي سيجري محادثات مع يوفنتوس لضمه في نهاية الموسم الحالي أو في صيف 2022، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه عقده مع برشلونة.
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