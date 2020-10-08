عمرو زكي: إنبي افتقد للقائد والأهلي حسمها بالخبرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشار عمرو زكي نجم الزمالك الأسبق، إلى أن الأهلي استطاع أن يفوز على نظيره إنبي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري، بحكم الخبرة التي يمتلكها لاعبو الأحمر.

وشدد على أنه يجب على لاعبي إنبي نسيان هذه المواجهة تماما، التي ظهروا فيها بشكل ضعيف.

وأكد عمرو زكي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن إنبي كان يفتقد اللعب الجماعي، وافتقد أيضا لشخصية القائد داخل الملعب، كما أنه ابتعد عن المنافسة على المركز الرابع.

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