عمرو زكي: إنبي افتقد للقائد والأهلي حسمها بالخبرة

















أشار عمرو زكي نجم الزمالك الأسبق، إلى أن الأهلي استطاع أن يفوز على نظيره إنبي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري، بحكم الخبرة التي يمتلكها لاعبو الأحمر.





وشدد على أنه يجب على لاعبي إنبي نسيان هذه المواجهة تماما، التي ظهروا فيها بشكل ضعيف.



