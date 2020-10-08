في عيد ميلادها.. تعرف علي أبرز أعمال شيرين عبدالوهاب





يصادف اليوم الثامن من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تُعد واحدة من النجمات الأكثر شهرة ونجومية وتمتلك موهبة جعلتها علي القمة وسط عمالقة الفن.وفي التقرير التالي يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب الغنائية.طرحت النجمة شيرين عبدالوهاب، خلال مشوارها الفني عشر ألبومات غنائية وألبوم "فري ميكس 3" وكان بالتعاون مع الفنان تامر حسني.كما أطلقت عدة أغاني "سينجل" وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وطرحت شيرين الكثير من أغاني الأفلام والمسلسلات والتي حققت شهرة واسعة ولاقت استحسان الجمهور، وهي كالآتي:*بالك في فيلم ميدو مشاكل*أفريقيا في فيلم ميدو مشاكل* كتير بنعشق عن فيلم عن العشق والهوى* "المرايا "عن فيلم آسف على الإزعاج.* "مشاعر" عن مسلسل "حكاية حياة".* "طريقي" عن مسلسل طريقي.* "مسلسل حلاوة الدنيا ".* "يا بتفكر يا بتحس" عن مسلسل خمسة ونص "وطرحت شيرين مؤخرًا أغنية "مش قد الهوى" وهي من كلمات الشاعر محمد الغنيمي، الحان محمد رحيم، توزيع ومكساج وماستر أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحا ساحقا عبر مواقع السوشيال ميديا، ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".