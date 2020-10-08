في ذكري وفاته.. تعرف علي سبب وفاة الراحل طلعت زكريا





تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومازالت أعماله عالقة في أذهان الجمهور.وفي التقرير التالي يكشف لكم "الفجر الفني" سبب وفاة طلعت زكريا.تُوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.وشارك طلعت زكريا في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها.وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز وعدد آخر من الأعمال الناجحة.