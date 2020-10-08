ترامب: "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أميركا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، متورط في خيانة أمريكا.



وكتب "ترامب"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ(خيانة) أميركا".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "ترمب على تويتر: كان يجب عدم السماح لبايدن بالترشح للانتخابات".