ترامب: "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أميركا"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، متورط في خيانة أمريكا.

وكتب "ترامب"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ(خيانة) أميركا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ترمب على تويتر: كان يجب عدم السماح لبايدن بالترشح للانتخابات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترامب بوابة الفجر الفجر الرئيس الأمريكي

أخبار تهمك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 8 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 9 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 6 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يحذر: موجة ثانية لفيروس كورونا حادة وشديدة (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

بايدن يتهم ترامب بخيانة بلده وتقويض الدستور

السلطات الأمريكية تعتقل رجلين على صلة بمحامي "ترامب" الشخصي

"ترامب": يجب الكشف عن هوية الشخص مقدم الشكوى بشأن الاتصال بالرئيس الأوكراني

ترامب يصف التحقيق الذي يدعو إلى عزله بـ "الإعدام خارج إطار القانون"

جو بايدن: ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ

"بايدن": "ترامب" يكذب على الأمريكيين

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

12:45 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»