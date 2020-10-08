ترامب: "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أميركا"
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، متورط في خيانة أمريكا.
وكتب "ترامب"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ(خيانة) أميركا".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ترمب على تويتر: كان يجب عدم السماح لبايدن بالترشح للانتخابات".
وكتب "ترامب"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ(خيانة) أميركا".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ترمب على تويتر: كان يجب عدم السماح لبايدن بالترشح للانتخابات".
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