فان دايك: محاولة البقاء على القمة هي أصعب شيء

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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صرح الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي أن البقاء على القمة هو أصعب شئ وذلك عقب الهزيمة الثقيلة على يد أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة  بي بي سي:" أعتقد أن محاولة البقاء على القمة هي أصعب شيء. عندما تصل للقمة يريد الجميع سقوطك، هذا ما تدور حوله الحياة خاصةً هذه الأيام".

وأضاف:"بالنسبة لي، أريد أن أعطي كل ما لدي حتى الاعتزال. لا أريد الشعور بأي ندم، ستكون هناك أوقات صعبة قادمة، لكننا أبطال وهو الأمر الذي يجب أن نستمتع به طوال الوقت ونستمر عليه".

وتابع:"يمكن للجماهير أن تلعب دورًا كبيرًا في الأوقات الصعبة خلال المباريات وأيضًا في الأوقات الجيدة عندما تستقبل أهدافًا سيرفع مستواك المشجعون وحينما تسجل فإنهم يجعلون الخصم يبتعد عنك".

وأردف قائلاً:"هذا هو الحال بالنسبة للجميع. لكن بالنسبة لنا على وجه الخصوص، يعرف الجميع مدى صعوبة اللعب في أنفيلد مع وجود الجماهير. نأمل أن تتغير الأمور في أقرب وقت ممكن لأننا بحاجة إلى المشجعين".

وعن تحقيق أحلامه، علق فان دايك قائلاً:"أنت بحاجة إلى القليل من الحظ. لكن بصرف النظر عن ذلك، الأمر يتعلق بالعمل الجاد، حدد أهدافك وعليك أن تؤمن بذاتك، إذا لم تفعل ذلك بنفسك فلن يفعله أحد".

واستطرد قائلاًً:"أحدد أهدافًا قصيرة المدى، يمكن أن تكون لديك أحلام ولا تتوقف عن الحلم أبدًا لأن الأشياء ممكنة دائمًا، أستمتع بالرحلة والهبوط والصعود".

واختتم فان دايك تصريحاته قائلاً:"لقد مررت بالعديد من الأشياء في الحياة لكنها جعلتني ما أنا عليه اليوم، اعط كل ما لديك وثق بنفسك ولا تستسلم أبدًا".

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