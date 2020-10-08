إدارة برشلونة تدرس الاستقالة
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يدرس جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني الإقالة من منصبه فى رئاسة النادي الكتالوني بعد اقتراب اكتمال استمارات سحب الثقة من من قبل أعضاء النادي.
كما اعلنت الحكومة الكاتالونية إعطاء الموافقة على إجراء التصويت بسحب الثقة عن رئاسة بارثوميو، بعد اجتماع بين إدارات الرياضة والداخلية والصحة في كاتالونيا.
ودعا بارثوميو إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع المقبل حيث سيتم تحديد ما إذا كان هناك استقالة أو الخضوع للتصويت على اقتراح سحب الثقة.
يذكر الصحافة الإسبانية ذكرت أن الأيام القليلة القادمة سوف تحسم كل شئ بشأن استمرار أو تقديم استقالة جوزيب ماريا بارتوميو من رئاسة نادي برشلونة.