كشف حساب كلوب مع ليفربول حتي الآن في الدوري الإنجليزي

بدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي موسمه الخامس فى قيادة الفريق الإنجليزي الكبير بطريقة جيدة.





حيث قاد الفريق فى 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " نجح فى الفوز بثلاث وتعرض لهزيمة واحدة قاسية أمام استون فيلا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين.





بينما لعب كلوب فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وودع البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة امام ارسنال بركلات الترجيح بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.



