ميدو: أحمد فتحي رمز من رموز كرة القدم المصرية













أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي وقع على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز مؤخرا، أسطورة حقيقية في تاريخ مصر.





وأشار إلى أن قيمته لا تقل عن أساطير ورموز الكرة المصرية، مضيفا أن اللاعب ذو قيمة كبيرة ويمنح فريقه إضافة قوية في الملعب على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي.





جدير بالذكر أن أحمد فتحي رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020.



