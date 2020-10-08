ميدو: أحمد فتحي رمز من رموز كرة القدم المصرية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي وقع على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز مؤخرا، أسطورة حقيقية في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن قيمته لا تقل عن أساطير ورموز الكرة المصرية، مضيفا أن اللاعب ذو قيمة كبيرة ويمنح فريقه إضافة قوية في الملعب على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020.

وأعلن نادي بيراميدز مؤخرا عن ضم اللاعب رسميا ضمن انتقالات الصيف، لينضم إلى صفوف النادي السماوي بداية من الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدو الدوري المصري الاهلي احمد فتحي

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 8 ساعات

شبورة كثيفة وأمطار رعدية.. بيان يُحذر من طقس الخميس

منذ نصف ساعة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 15 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ ساعة و نصف

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ 37 دقيقة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

بيراميدز صائد نجوم الأهلي والزمالك (تقرير)

بيراميدز يحسم موقفه النهائي من ضم نجم الأهلي

نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

12:45 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

01:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»