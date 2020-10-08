وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
احتفالات محافظة الغربية
احتفالات محافظة الغربية
أيمن يحيي
Advertisements
شهد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحفل الفني الذي أقامته محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ٢٢٢ للمحافظة وذلك بالمركز الثقافي بطنطا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والبرلمانية.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري تلاها كلمة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عبر فيها عن امتنانه لحضور وزير الزراعة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، كما وجه المحافظ التحية لشعب الغربية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والمتزامنة مع العيد القومي للمحافظة.

وقامت الفنانة حنان شوقي بتقديم الحفل الذي شارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة في العزف والغناء والباليه، وعلي مدار ساعة كاملة استمع الحاضرين إلى الأغاني الوطنية الأصيلة، واختتم الحفل بتقديم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لدرع المحافظة للدكتور سيد القصير وزير الزراعة والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن محافظة الغربية قد احتفلت في صباح اليوم بتنفيذ طابور العرض الفني والرياضي وافتتاح معرض منتجات صنع بأيدينا بأرض إستاد طنطا الرياضي والذي شارك في تنظيمه فريق متطوعي الغربية.
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بوابة الفجر الفجر احتفالات

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 19 ساعة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 23 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 8 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

ضياء السيد يكشف سر قوة الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور

بدء احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومى للمحافظة ونصر أكتوبر (صور)

عروض عسكرية في احتفالية محافظة الغربية بالعيد القومي (صور)

"السعيد" يشارك في احتفال قصر ثقافة طنطا بمناسبة انتصارات أكتوبر وعيد الغربية القومي (صور)

السبت.. محافظ الفيوم يستقبل وزير القوى العاملة في إطار الاحتفال بالعيد القومي

"القومي لثقافة الطفل" يبدأ برنامج القوافل الثقافية التربوية "عيالنا" بمحافظة أسيوط

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

03:52 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»