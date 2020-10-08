وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان احتفالات المحافظة بالعيد القومى (صور)

شهد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحفل الفني الذي أقامته محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ٢٢٢ للمحافظة وذلك بالمركز الثقافي بطنطا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والبرلمانية.



بدء الحفل بالسلام الجمهوري تلاها كلمة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عبر فيها عن امتنانه لحضور وزير الزراعة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، كما وجه المحافظ التحية لشعب الغربية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والمتزامنة مع العيد القومي للمحافظة.



وقامت الفنانة حنان شوقي بتقديم الحفل الذي شارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة في العزف والغناء والباليه، وعلي مدار ساعة كاملة استمع الحاضرين إلى الأغاني الوطنية الأصيلة، واختتم الحفل بتقديم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لدرع المحافظة للدكتور سيد القصير وزير الزراعة والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يذكر أن محافظة الغربية قد احتفلت في صباح اليوم بتنفيذ طابور العرض الفني والرياضي وافتتاح معرض منتجات صنع بأيدينا بأرض إستاد طنطا الرياضي والذي شارك في تنظيمه فريق متطوعي الغربية.