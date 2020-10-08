آرسنال يوجه صدمة جديدة إلى أوزيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية،عن تعرض لاعب فريق آرسنال، مسعود أوزيل، لصدمة جديدة من مايكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الإنجليزي.





ولم يشارك أوزيل في أي مباراة صحب أرتيتا، منذ شهر مارس الماضي، ورغم استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، إلا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة حتي الآن.





ووفقاً لما ورد بشبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية، فإن مايكل أرتيتا أخرج أوزيل، من قائمة آرسنال للمشاركة صحبت الفريق في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري".





وأسفرت قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، عن وجود آرسنال في المجموعة الثانية مع كل من رابيد فيينا النمساوي ومولده النرويجي ودوندالك الأيرلندي.





وأضافت:" ينوي الفريق الإنجليزي عن إرسال القائمة الخاصة به إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليون الخميس، والتي تضم 25 لاعبًا".



