بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

















كشف أحمد حسام ميدو، أن نادي بيراميدز أنهى اتفاقه مع محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، لضمه في انتقالات الصيف الحالية.





وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن بيراميدز حسم جميع الأمور التعاقدية مع وادي.





وأشاد ميدو بمستوى اللاعب، مؤكدا أنه يمتلك إمكانيات مميزة، وأن بيراميدز كان في حاجة إلى مهاجم آخر بجانب أنطوي.



