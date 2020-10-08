بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، أن نادي بيراميدز أنهى اتفاقه مع محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، لضمه في انتقالات الصيف الحالية.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن بيراميدز حسم جميع الأمور التعاقدية مع وادي.

وأشاد ميدو بمستوى اللاعب، مؤكدا أنه يمتلك إمكانيات مميزة، وأن بيراميدز كان في حاجة إلى مهاجم آخر بجانب أنطوي.

جدير بالذكر أن اللاعب كان دخل دائرة اهتمام الزمالك لضمه هذا الصيف، ودخل في مفاوضات جادة مع نادي المصري.

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محمود وادي بيراميدز انتقالات المصري

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