خالد فودة: السيسي استطاع تأمين جنوب سيناء بشكل كامل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه كان طالبًا بالكلية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، مهنئًا الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر.

وتابع "فودة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عل فضائية "الحياة": "بعتبر نفسي محظوظ، وسعيد باختياري محافظًا لهذه الأرض المقدسة المباركة ".

وأضاف: "لدينا 64 ألف غرفة فندقية الآن في مدينة شرم الشيخ"، مشيرًا إلى أنه تم تطوير منطقة جبل الطور بإنشاء ملاعب شاطئية وكورنيش مطول.

وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن عام 2020 هو عام تطوير منطقة طور سيناء، لافتًا إلى أنهم سيبدأون المرحلة التالية للتطوير قريبًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 10 آلاف وحدة سكنية في المحافظة.

واستكمل: "لدينا جامعتين داخل المحافظة أحدهما أهلية والأخرى حكومية"، لافتًا إلى أنه سيتم عمل فصول متحركة داخل المحافظة لتسهيل عملية تعليم البنات".

وذكر محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس السيسي استطاع تأمين جنوب سيناء بشكل كامل، لافتًا إلى أنه يتم عمل وحدات صحية جديدة بالمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت اللواء خالد فودة، إلى أنه تم افتتاح كلية زراعة في منطقة رأس سدر لتنمية الزراعة في المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة لم ترى تنمية حقيقية على مدار تاريخها مثلما حدث في السنوات القليلة الماضية.

وتحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقا العسكرية سلام الشهيد.

وضمن الاحتفالات، قام الرئيس السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما وضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وناقش الاجتماع، عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

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