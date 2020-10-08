احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حسام زيدان
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انطلقت مساء أمس الأربعاء في متحف جاير أندرسون، الشهير ببيت الكريتلية احتفالية ومعرض بعنوان "نسور وملائكة" لتكريم شهداء كمين البرث بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وشهد الاحتفالية أسر الشهداء في مقدمتهم أسرة الشهيد أحمد المنسي وأبناؤه، وأسرة الشهيد رامي حسنين، وأسرة الشهيد شبراوي، وأسرة الشهيد مجند علي علي السيد، كما حضر عدد من الجنود الذين شهدوا المعركة ولم تكتب لهم الشهادة، وأولهم المجند محمد الشهير بـ"تايسون" والمجند حازم محمد.

وافتتح ميرفت عزت مدير عام المتحف، الاحتفال بكلمة ترحيبية ثم عرض للسير الذاتية للشهداء وأعمالهم البطولية ومسيرتهم المهنية وتدرجهم العسكري، حتى أحداث كمين البرث التي فيها لاقوا ربهم مدافعين عن وطنهم وأراضيه.

وقد تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات أولها معرض فني حيث قام عدد من الفنانيين برسم بورتريهات للشهداء منهم الفنان مينا جرجس، وآخرين، حيث حصلت أسر الشهداء في نهاية الاحتفالية على صور أبنائهم.

كما تضمنت الاحتفالية معرضًا للصور الفوتوغرافية، وكانت أبرزها مجموعة من الصور للشهيد المنسي والشهيد البطل رامي حسنين من التقاط الفنان عادل فهمي لبيب.

كما قامت إدارة المتحف بتوزيع شهادات التكريم على أسر الشهداء والجنود الأبطال الذين شهدوا الاحتفالية، وكذلك توزيع شهادات التقدير على الفنانين المشاركين في المعرض، ثم شهادات تكرين للعاملين، وللمتطوعين المشاركين في إنجاح الفعالية.
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)
احتفالية ببيت الكريتلية بحضور أسر"المنسي وشبراوي وحسنين" في ذكرى أكتوبر (صور)

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مصر شهداء البرث المنسي الكريتلية السياحة البرث الاثار

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