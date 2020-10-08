إصابة 43 شخصاً بحالات اختناق في نجع حمادي بسبب تسريب كلور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
بسام عبدالحميد
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أصيب 43 شخصًا بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه بنجع حمادي، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بإصابة 43 شخصًا، من قرية نجع قابول، بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.

تم الدفع بسيارات إسعاف إلى القرية، لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية.

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