مستشار الرئيس يحذر: موجة ثانية لفيروس كورونا حادة وشديدة (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، إنه كان يتمنى استمرار السلوك الاحترازي والطبي الذي كان يتبعه المصريين في بداية جائحة فيروس كورونا،خاصة أنه حتى الآن ما زالت هناك حالات إيجابية تحتاج إلى رعاية مركزة، بالإضافة إلى أن العالم يشهد موجة جديدة من الفيروس، معقبًا: "موجة حادة وشديدة وأعداد ضخمة جدًا".







وناشد "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، جميع المصريين أتباع الإجراءات الاحترازية والطبية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشددًا على أن الفيروس يعد مصيبة ووباء عالمي أصاب العالم كافة بشلل في كافة القطاعات.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

