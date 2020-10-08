البابا يكرم متفوقي الثانوية والدبلومات والجامعات بالإسكندرية

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، المتفوقين من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء.





استعادة النشاط الكنسي

وقال البابا تواضروس: "سعيد أن نستعيد نشاطنا مرة أخرى ونبدأ باحتفال التميز والتقدم ويشاركني في هذا الآباء الأساقفة والكهنة وفرحة النجاح لا يعادلها فرحة أخرى وأبنائنا الذين حصلوا على درجات علمية هؤلاء مجرد عينة من الحركة العلمية في مصر وعندما يجد أولادنا التشجيع فبلا شك يحققوا النجاح علي سبيل المثل الدراسات التي قدمها (مينا) عندما قدم موضوع الكريم قدم نوع من عمل الرحمة أنا بهنئ كل أولادنا وبناتنا وفرحان بيكم جدا وسعيد أن أول اجتماع اعمله في إسكندرية بعد عيد الغطاس ويكون به هذا التكريم ودائما من نجاح لنجاح".



وأضاف: "عايز أكلمكم عن فترة الشباب "اذكر خالقك"، اذكره سواء بالصلاة أو بالخدمة أو بالعمل دائما الإنسان الشاطر يضع الله أمامه ومجهودكم لا يضيع فأي شئ تفعله يد الله تكون معك دائما أرفع قلبك وقل له أشكرك على النعمة التي أعطتها لي وأقول لكم إن الاحترام يقدم لأصحاب الكفاءة العليا العالم لكي يحترمك ينظر لكفائتك وتميزك وهذا شئ هام.التميز في كل مكان توجد كل التخصصات لكن من الشاطر المتميز صاحب الكفاءة اذكر انظر ليد الله التي تعمل معك".





