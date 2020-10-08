البابا يكرم متفوقي الثانوية والدبلومات والجامعات بالإسكندرية
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
ماريان ناجى
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كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، المتفوقين من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء.
استعادة النشاط الكنسي
وقال البابا تواضروس: "سعيد أن نستعيد نشاطنا مرة أخرى ونبدأ باحتفال التميز والتقدم ويشاركني في هذا الآباء الأساقفة والكهنة وفرحة النجاح لا يعادلها فرحة أخرى وأبنائنا الذين حصلوا على درجات علمية هؤلاء مجرد عينة من الحركة العلمية في مصر وعندما يجد أولادنا التشجيع فبلا شك يحققوا النجاح علي سبيل المثل الدراسات التي قدمها (مينا) عندما قدم موضوع الكريم قدم نوع من عمل الرحمة أنا بهنئ كل أولادنا وبناتنا وفرحان بيكم جدا وسعيد أن أول اجتماع اعمله في إسكندرية بعد عيد الغطاس ويكون به هذا التكريم ودائما من نجاح لنجاح".
وقال البابا تواضروس: "سعيد أن نستعيد نشاطنا مرة أخرى ونبدأ باحتفال التميز والتقدم ويشاركني في هذا الآباء الأساقفة والكهنة وفرحة النجاح لا يعادلها فرحة أخرى وأبنائنا الذين حصلوا على درجات علمية هؤلاء مجرد عينة من الحركة العلمية في مصر وعندما يجد أولادنا التشجيع فبلا شك يحققوا النجاح علي سبيل المثل الدراسات التي قدمها (مينا) عندما قدم موضوع الكريم قدم نوع من عمل الرحمة أنا بهنئ كل أولادنا وبناتنا وفرحان بيكم جدا وسعيد أن أول اجتماع اعمله في إسكندرية بعد عيد الغطاس ويكون به هذا التكريم ودائما من نجاح لنجاح".
وأضاف: "عايز أكلمكم عن فترة الشباب "اذكر خالقك"، اذكره سواء بالصلاة أو بالخدمة أو بالعمل دائما الإنسان الشاطر يضع الله أمامه ومجهودكم لا يضيع فأي شئ تفعله يد الله تكون معك دائما أرفع قلبك وقل له أشكرك على النعمة التي أعطتها لي وأقول لكم إن الاحترام يقدم لأصحاب الكفاءة العليا العالم لكي يحترمك ينظر لكفائتك وتميزك وهذا شئ هام.التميز في كل مكان توجد كل التخصصات لكن من الشاطر المتميز صاحب الكفاءة اذكر انظر ليد الله التي تعمل معك".
أهم مرحلة في حياة الإنسان
وتابع البابا: "اذكر خالقك في أيام شبابك أيام الشباب هذه أهم مرحلة نعيشها وبها طاقات تجتمع الحرية والأحلام والقدرة والوقت وبها رغبة أن أكون افضل،أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر،أيام الشر مقصود بها الانشغال والقدرة المحدودة أيام شبابك مقصود بها معدودة باليوم في فترة الشباب معدودة باليوم الكنيسة تكرم أولادها وبناتها لأنهم نماذج لامعة العالم اليوم مملوء أشياء كثيرة لكن خلي بالك لا تنسى إنسانيتك من كثرة وجود التكنولوجيا الإنسان ينسى إنسانيته.رغم تقدم العالم في كل المجالات التي تشغلوها لا تنسي خالقك ويده القوية وانك إنسان موجود لأجل خدمة البشر".
تابع: "سليمان الحكيم يختم الكلام اتقي الله أي عش في مخافة ربنا وأجعل إحساسك بوجوده دائم الله يعمل لا تنسى يد الله في حياتك، والشئ الثاني أنك إنسان مدعو لخدمة بقية البشر. أحفظ الوصايا وعش بها لأن هذا هو الإنسان كله حبيت أضع أمامكم هذه الكلمات لكي تحرص نفسك أن ترتبط بشئ ردئ يضيع أيام الشباب احترس أن تتعلق بفكرة رديئة مثل الإلحاد اذكر الله الذي ساعدك وباركك كلما كنت إنسان ربنا يتمجد معك ويبارك جهدك وجودك كإنسان يدفعك للنجاح".
اختتم: ربنا يحافظ عليكم ويبارك تعبكم وتفرحوا أسركم وكنيستكم وأساتذتكم الذين سلموا لكم هذا العلم وفوق كل هذا فرحوا قلب ربنا لأنكم صرتم نماذج حلوة. ربنا معاكم، لإلهنا المجد الدائم أمين".
وتابع البابا: "اذكر خالقك في أيام شبابك أيام الشباب هذه أهم مرحلة نعيشها وبها طاقات تجتمع الحرية والأحلام والقدرة والوقت وبها رغبة أن أكون افضل،أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر،أيام الشر مقصود بها الانشغال والقدرة المحدودة أيام شبابك مقصود بها معدودة باليوم في فترة الشباب معدودة باليوم الكنيسة تكرم أولادها وبناتها لأنهم نماذج لامعة العالم اليوم مملوء أشياء كثيرة لكن خلي بالك لا تنسى إنسانيتك من كثرة وجود التكنولوجيا الإنسان ينسى إنسانيته.رغم تقدم العالم في كل المجالات التي تشغلوها لا تنسي خالقك ويده القوية وانك إنسان موجود لأجل خدمة البشر".
تابع: "سليمان الحكيم يختم الكلام اتقي الله أي عش في مخافة ربنا وأجعل إحساسك بوجوده دائم الله يعمل لا تنسى يد الله في حياتك، والشئ الثاني أنك إنسان مدعو لخدمة بقية البشر. أحفظ الوصايا وعش بها لأن هذا هو الإنسان كله حبيت أضع أمامكم هذه الكلمات لكي تحرص نفسك أن ترتبط بشئ ردئ يضيع أيام الشباب احترس أن تتعلق بفكرة رديئة مثل الإلحاد اذكر الله الذي ساعدك وباركك كلما كنت إنسان ربنا يتمجد معك ويبارك جهدك وجودك كإنسان يدفعك للنجاح".
اختتم: ربنا يحافظ عليكم ويبارك تعبكم وتفرحوا أسركم وكنيستكم وأساتذتكم الذين سلموا لكم هذا العلم وفوق كل هذا فرحوا قلب ربنا لأنكم صرتم نماذج حلوة. ربنا معاكم، لإلهنا المجد الدائم أمين".
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