تصريحات مفاجئة من الإسماعيلي عن موسم الفريق الصعب.. ورحيل عبد الرحمن مجدي









علق نادي الإسماعيلي على الموسم الصعب الذي قضاه الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز واحتمالية هبوط النادي.





وأكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة لم يكن يتخيل منافسة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.





وأكد وحيد في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن الإسماعيلي يخطط للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل.



