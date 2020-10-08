تصريحات مفاجئة من الإسماعيلي عن موسم الفريق الصعب.. ورحيل عبد الرحمن مجدي
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
حسام مجدي
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علق نادي الإسماعيلي على الموسم الصعب الذي قضاه الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز واحتمالية هبوط النادي.
وأكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة لم يكن يتخيل منافسة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.
وأكد وحيد في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن الإسماعيلي يخطط للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل.
وواصل أن الإسماعيلي ليس لديه أي نية للاستغناء عن لاعبيه الفترة المقبلة سواء عبد الرحمن مجدي أو غيره موضحًا أنه الاستثناء الوحيد من ذلك إذا كان اللاعب سيحترف في الخارج.