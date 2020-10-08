تكريم درية شرف الدين و اسم الراحل ممدوح الليثي بحضور عمرو الليثي وسامح عبد العزيز بعد "سينما مصر" (صور)









حيث شهد المبدعون العرض المسرحى "سينما مصر" وهو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، وعقب نهاية العرض المسرحي، قام المخرج خالد جلال بتكريم اسم الراحل المنتج والسيناريست الكبير ممدوح الليثى الذي له العديد من الأفلام السينمائية الخالدة في الذاكرة والتى تعد علامة في تاريخ السينما، وتسلم درع التكريم وشهادة التقدير الإعلامي عمرو الليثى والفنان الشاب محمد الليثي.







حيث يتناول العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية التى جاءت معظمها من أفلام المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثي.





وأعرب عمرو الليثي عن سعادته بالتكريم، موجّهًا الشكر إلى المخرج خالد جلال ومشيدًا بالفرقة المسرحية التى تضم العديد من المواهب الفنية وهم نواة لنجوم المسرح والسينما في المستقبل.







"سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبدالمحسن ‏وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ونخبة من النجوم.

قام المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى بتكريم اسم الراحل ممدوح الليثي وذلك في احتفالية فنية خاصة بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وبحضور نخبة من المبدعين يتقدمهم د. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق والإعلامي عمرو الليثي والفنان الشاب محمد الليثى والمخرج سامح عبد العزيز.