صفاء جلال عن التنمر عليها بسبب حجاب ابنتها: التوحش يضرب السوشيال ميديا

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عقبت الفنانة صفاء جلال، على التنمر عليها بعد نشرها صورة تجمعها بأبنتها المحجبة، قائلة: " شعر بحزن شديد، مش معنى إنى مش محجبة أنى وحشة، الحجاب ليس فرض على المسلمات فقط، الراهبات يرتدينا الحجاب... يا ريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا".



وأضافت "صفاء جلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، ، أنها لم تجبر أي من بناتها على فعل أي شيء، وتركت لهما حرية الاختيار في أمور حياتهم، وتابعت:" بنتى اختارت الحجاب واختها بتلبس حاجات مدلعة وانا مش بجبرهم على شيء".



وأكدت الفنانة صفاء جلال، أن هناك حالة من التوحش عبر السوشيال ميديا من قبل البعض الذين يطلقون أحكامًا على الغير بدون وجه حق، مضيفًا: "ولكن الحمد الله هناك موجة من الحب والاحترام والتقدير من البعض قاموا بالرد على من تنمر علينا".



من جانبها قالت سلمى أبنة الفنانة صفاء جلال، خلال مداخلة مشتركة، إنها اختارت الحجاب بمحض إرادتها بعد التفكير في هذه الخطوة لفترة طويلة، لافتة إلى أنها لا تريد الظهور إلى جوار والدتها بسبب ما حدث أو التعرض للمضايقات، وتابعت:"في سن المراهقة كان لدى بعض الأسئلة عن الإسلام، ولكن والدتى قالت لي سلمى قلبك لربنا والحمد الله الآن ارتدى الحجاب".

