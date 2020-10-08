متحدث التنمية يفجر مفاجأة حول عدد طلبات التصالح المقدمة للحكومة

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد الحالات التي تقدمت بطلبات تصالح وصلت لـ 1.750 مليون طلب حتى الآن، لافتَا إلى أن هذا الطلب دليل على حرص المواطنين على اقتناص فرصة التصالح لتقنين أوضاعهم المخالفة، مضيفًا أن محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية تتصدر المشهد في تقديم طلبات التصالح.



وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"،مساء الأربعاء، أن المواطن لديه رعبة حقيقية لقنين وضعه، وهذا من شانه أن يؤدي إلى تقنين كامل العقارات على كامل الأراضي المصرية.



وأضاف أن التيسيرات اللوجستية لتقديم طلبات التصالح التي من بينها: الفتح طوال أيام الأسبوع، وتخفيض أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه، كان م حافزًا للمواطنين على تقديم طلبات التصالح بشكل كبير.



,قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة وردت لها 3781 شكوى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يتم فحصها جميعا حاليًا.



وأضاف "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الاثنين أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من هذه المنظومة هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة.



وتابع "أدعو المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أي شكوى للمنظومة هو 16528.



وأوضح أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة وتلتها محافظة القليوبية ثم محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تتلقي كافة استفسارات المواطنين الخاصة بكورونا أيضًا.



