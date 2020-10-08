حلمي طولان: الأهلي شكل ثاني مع موسيماني وأعذر لاعبي فريقي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح حلمي طولان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، سبب خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام الأهلي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري، وظهورهم بشكل أضعف.

وأشار طولان في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن الهدف المبكر الذي سجله مروان محسن، في بداية الشوط الأول، أثر سلبا على فريقه، واربك حساباته ولاعبيه.

وتابع، "لاعبو فريقي فقدوا تركيزهم بعد الهدف الأول، ليسهل ذلك المهمة على الأهلي ليحرزوا الهدف الثاني، مما أثر بشكل كبير علي المعنويات".

والتمس طولان العذر للاعبيه، نظرا لضيق الوقت بين المباريات، حيث يلعبون كل 5 أيام مباراة.

وواصل، "لقد واجهت الأهلي مرتين، الأولى تحت قيادة فايلر، والثانية مع موسيماني، ولكني رأيت الراحة التي يشعر بها لاعبي الأهلي الآن تحت قيادة الجنوب إفريقي، على عكس ما رأيته أثناء تواجد فايلر".

وعن مدى الإستفادة من الـ5 تغييرات التي تم إقرارها في المباريات بعد انتشار فيروس كورونا، أكد أنها لم تفيد أي نادي في مصر غير الأندية التي تمتلك بدائل مميزة.

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