مشروع جديد لبرشلونة وتشافي على رأس الأولويات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تحدث فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، عن الحوار الذي دار بينه وبين تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، بشأن قيادة البارسا مستقبلًا.

وقال فونت في مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "عندما بدأنا العمل على مشروعنا، فكرنا في شخصيتين لقيادة المشروع الرياضي، بيب جوارديولا وتشافي".

وتابع: "القرارات الرياضية يجب أن يقوم باتخاذها الرياضيون، وتحدثنا مع تشافي ليكون فيرجسون برشلونة، لكنه أخبرني بضرورة استمرار رونالد كومان كمدرب إذا قام بعمل جيد".

وواصل: "أهمية عملية سحب الثقة ليست تقديم موعد الإنتخابات، في حال نجاحها فسيتم منع هذه الإدارة من اتخاذ القرارات، ولن نوقع على تحالفات كما هو الحال في السياسة، إما أن نفوز أو أن نعود إلى منازلنا".

وأضاف: "كان ينبغي على بارتوميو أن يدعو للانتخابات، وضع النادي حرج للغاية".

وأكمل: "لا أتخيل برشلونة يلعب في دوري آخر غير الدوري الإسباني، البارسا هو وسيلة تساعد على تقديم شرح للعالم عن كتالونيا، لكن لا يجب للنادي أن يقحم نفسه في السياسة".

وأتم: "كان يجب ألا يتم الموافقة على رحيل سواريز إلى أتلتيكو، ولا أريد عودة نيمار إلى برشلونة".

أخبار تهمك

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 17 ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يكشف خسائر الأهلي برحيل أزارو

منذ 43 دقيقة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 8 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

12:45 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:08 ص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»