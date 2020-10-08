مشروع جديد لبرشلونة وتشافي على رأس الأولويات

تحدث فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، عن الحوار الذي دار بينه وبين تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، بشأن قيادة البارسا مستقبلًا.





وقال فونت في مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "عندما بدأنا العمل على مشروعنا، فكرنا في شخصيتين لقيادة المشروع الرياضي، بيب جوارديولا وتشافي".





وتابع: "القرارات الرياضية يجب أن يقوم باتخاذها الرياضيون، وتحدثنا مع تشافي ليكون فيرجسون برشلونة، لكنه أخبرني بضرورة استمرار رونالد كومان كمدرب إذا قام بعمل جيد".





وواصل: "أهمية عملية سحب الثقة ليست تقديم موعد الإنتخابات، في حال نجاحها فسيتم منع هذه الإدارة من اتخاذ القرارات، ولن نوقع على تحالفات كما هو الحال في السياسة، إما أن نفوز أو أن نعود إلى منازلنا".





وأضاف: "كان ينبغي على بارتوميو أن يدعو للانتخابات، وضع النادي حرج للغاية".





وأكمل: "لا أتخيل برشلونة يلعب في دوري آخر غير الدوري الإسباني، البارسا هو وسيلة تساعد على تقديم شرح للعالم عن كتالونيا، لكن لا يجب للنادي أن يقحم نفسه في السياسة".



