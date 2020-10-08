هكذا دعم محمد جمعة ابطال فيلم 'الخطة العامية"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص الفنان محمد جمعة، علي دعم ابطال فيلم "الخطة العامية" والحضور معهم في جولة بدور العرض السينمائي وذلك مساء أمس .


وحرص علي التواجد معهم أيضا في مجمع سينما جالاكسي مول العرب، ومع الابطال وهم علي ربيع ومحمد عبدالرحمن والمنتجة شهد رمزي والتي تشعر بالحماس مع اول انتاج سينمائي لها، وقد حصل فريق العمل علي استقبال كبير من الجمهور الحضور بالسينما والتقطو معهم بعض الصور .


وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.


الخطه العايمه بطوله علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل ومن إخراج معتز التوني، و تأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي.

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