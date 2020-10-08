مفاجأة.. وكيل بابل يكشف كواليس انتقاله إلى التعاون السعودي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


أعلن نادي التعاون السعودي أمس الأربعاء رسميا التعاقد مع الانجولب آري بابل مهاجم نادي أول أغسطس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف حازم فتوح وكيل آري بابل عن كواليس انضمامه إلى نادي التعاون السعودي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأكد فتوح في تصريحات لبرنامج "الماتش" أنه حرص على تسويق بابل في الإمارات والسعودية بعدما تراجع الزمالك عن التعاقد معه، وعندما عرضه على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون ووافق على التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن كارتيرون لم يكن يعلم بفشل انضمام بابل إلى الزمالك.

وأوضح أن احترافية نادي التعاون جعلت كارتيرون يغير رأيه بعدما كان ينوي الحصول على فترة راحة لمدة شهرين ليقرر تولي قيادة الفريق السعودي.

وشدد فتوح على أن كارتيرون حريص على نجاح الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ويعلم أهمية وحساسية الفترة الحالية للفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك التعاون السعودي اري بابل

أخبار تهمك

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 17 ساعة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق مسجد الأزهر

منذ ساعة

ميدو يكشف خسائر الأهلي برحيل أزارو

منذ ساعة الا ربع

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 7 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع آري بابل

كارتيرون يُحبط إنتقال بابل إلى الزمالك لهذا السبب !

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

حمزة المثلوثي وأري بابل يوقعان على عقود انضمامهم للزمالك.. والفارس الأبيض يتسلم العقود

بعد توقيعه للزمالك.. 10 معلومات لا تعرفها عن آري بابل صاروخ القلعة البيضاء القادم

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

12:45 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

12:08 ص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»