مفاجأة.. وكيل بابل يكشف كواليس انتقاله إلى التعاون السعودي









أعلن نادي التعاون السعودي أمس الأربعاء رسميا التعاقد مع الانجولب آري بابل مهاجم نادي أول أغسطس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشف حازم فتوح وكيل آري بابل عن كواليس انضمامه إلى نادي التعاون السعودي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.





وأكد فتوح في تصريحات لبرنامج "الماتش" أنه حرص على تسويق بابل في الإمارات والسعودية بعدما تراجع الزمالك عن التعاقد معه، وعندما عرضه على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون ووافق على التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن كارتيرون لم يكن يعلم بفشل انضمام بابل إلى الزمالك.





وأوضح أن احترافية نادي التعاون جعلت كارتيرون يغير رأيه بعدما كان ينوي الحصول على فترة راحة لمدة شهرين ليقرر تولي قيادة الفريق السعودي.



