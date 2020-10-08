بونجاح يتواجد بمعسكر الجزائر لمواجهة نيجيريا والمكسيك وديا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تواجد الجزائري الدولي بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء، بمعسكر منتخب بلاده المقام بمنطقة فيلاش في النمسا، تحسبا لملاقاة منتخبي نيجيريا والمكسيك وديا يومي التاسع و13 أكتوبر الجاري.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في موقعه الرسمي أن بونجاح سافر من العاصمة القطرية الدوحة إلى فيينا عاصمة النمسا بعدما اعترضته بعض المشاكل الإدارية، في إشارة لتأخر حصوله على تأشيرة الدخول للتراب النمساوي.

ذكر ذات المصدر أن اللاعب لم يشارك في المران الذي أقيم اليوم، وهو ما يعني احتمال غيابه بنسبة كبيرة عن مباراة نيجيريا المقررة بعد غد الجمعة على ملعب مدينة كلاجنفورت.

كما أشار الاتحاد إلى وصول خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، الذي تابع جزء من تدريبات اليوم.

يستعد منتخب الجزائر لاستئناف مسيرته بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي كان مقررا إقامتها بالكاميرون مطلع العام القادم، ولكن تم تأجيلها إلى يناير 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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