مصطفى الفقي: زيارة السادات لإسرائيل تشبه الصعود للفضاء

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الحرب السادس من أكتوبر حققت نصرًا خياليًا، خاصة أن الغرب كان يصف تدمير خط بارليف بالشيء الخيالي.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن قرار السلام كان أصعب من قرار الحرب، لأنه كان ضد مجريات الأمور، معقبًا: "أنا محتفظ بالجورنال للحد دلوقتي، زيارة الرئيس السادات لإسرائيل كانت أشبه بالصعود للفضاء".





