مصطفى الفقي: حرب أكتوبر أثبتت بأن العرب أمة قادرة على القتال

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:39 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مذكرات القيادات الإسرائيلية عن حرب أكتوبر، سردت تجارب مريرة للقوات الإسرائيلية، وحالة الذعر انعكست في كتابتهم، مشيرًا إلى أن تل أبيب تحاول أن تمحو من الذاكرة الإنسانية بأن العرب أمة قادرة على القتال.

وشدد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، على ضرورة أعداد أفلام تسجيلية ودرامية تجسد انتصار السادس من أكتوبر على نظير فيلم الممر، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعيش في وضع لا يتخيله أحد قبل انتصار 1973.

وتابع المفكر السياسي، أن حرب أكتوبر لم تشهد اختفاء في أي سلعة غذائية، ولم تحدث أي جريمة واحدة أثناء هذه الحرب، معقبًا: "الشعب بعد أكتوبر كان يتحدث عن الأمل".

مصر تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر
وتحيي مصر هذه الأيام الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على العدو الإسرائيلي، والتي كانت عام 1973، حيث حقق الجيش المصري انتصارا ساحقا وأربك قوات العدو، خلال 6 ساعات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أكد فيها، أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

وقدم السيسي، التحية إلى روح جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحيةً إلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍ مصريةٍ غرست في أبنائها عقيدةً راسخةً وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا.

وشدد الرئيس على أن "الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا"، لافتا إلى أن الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأؤكد لكم، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقدرات الشعوب بوابة الفجر الفجر البناء والتعمير

أخبار تهمك

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 7 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ ساعة و نصف

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 18 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إعلامي مصري لـ نتنياهو: "جيشنا عمل الجلاشة مع إسرائيل" (فيديو)"

أحد أبطال حرب أكتوبر: لم نصدق أن الحرب في اليوم التالي (فيديو)

وائل الإبراشي: لولا جمال عبدالناصر ما تحقق نصر أكتوبر

شاهد.. أحد "أبطال أكتوبر": حضور قتلة السادات الاحتفالات حاجة تحرق الدم"

نجل "العباسي" يكشف تفاصيل صورة والده رافعا علم مصر على سيناء

أحد أبطال حرب أكتوبر لـ الشباب: "حبوا البلد وثقوا في قيادتكم"

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

03:52 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»