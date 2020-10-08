يوفنتوس سبب رفض ديمبلي الانتقال إلى مانشستر يونايتد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية كواليس وأسباب رفض الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني الإنضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفادت إذاعة كاتالونيا الإسبانية بأن النجم الفرنسي كان قد إتخذ هذا القرار لأنه يرغب في الإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في المستقبل.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ديمبيلي يجري بالفعل مفاوضات مع يوفنتوس للإنضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل أو بعد موسمين عندما يصبح لاعب حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع ديمبلي قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية لكن النجم الفرنسي قرر الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.

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