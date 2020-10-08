فريق "الخطة العامية" في جولة بدور العرض السينمائي
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
يارا أحمد
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قام فريق عمل فيلم "الخطة العامية" بجولة في دور العرض السينمائي بالامس وايضا اليوم حيث قاموا بالتواجد بين جمهور مجمع سينما جالاكسي مول العرب، ومنهم علي ربيع ومحمد عبدالرحمن والمنتجة شهد رمزي والتي تشعر بالحماس مع اول انتاج سينمائي لها، وقد حصل فريق العمل علي استقبال كبير من الجمهور الحضور بالسينما والتقطو معهم بعض الصور .
وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.
الخطه العايمه بطوله علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل ومن إخراج معتز التوني، و تأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي.