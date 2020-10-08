ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي

أصبح عبد الله السعيد نجم بيراميدز على أعتاب التتويج بلقب هداف الدوري المصري في الموسم الحالي 2019 -2020 بعدما حافظ على صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.

ويعد الثنائي والترب واليا لاعب فريق الجونة ومحمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي هما الأقرب لـ"السعيد" على قمة ترتيب الهدافين، وسجل كل منهما 12 هدفا وتفصلهما عنه 5 أهداف فقط.





وفشل عبد الله السعيد في زيادة غلته التهديفية في مباراة فريقه ضد نادي مصر التي جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بفوز الفريق السماوي 1-0، وأهدر السعيد ركلة جزاء لفريقه خلال المباراة ليتوقف رصيد أهدافه عند 17 هدفاً فقط.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الهدافين بعد فوز الأهلي على إنبي وفوز بيراميدز على نادي مصر :-





1- عبد الله السعيد – بيراميدز 17 هدفا

2- والتر بواليا – الجونة 12 هدفا

3- محمد شريف – انبي 12 هدفا

4- سيف الدين الجزيري – المقاولون العرب – 11 هدفا

5- محمود علاء – الزمالك 10 أهداف

6- مصطفي محمد – الزمالك 9 أهداف

7- جون آنطوي – بيراميدز 9 أهداف

8- حسام حسن – سموحة 9 أهداف

9- وليد سليمان – الأهلي 8 أهداف

10- جونيور أجايي – الأهلي 7 أهداف



