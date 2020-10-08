عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

أكد ناصر رمضان رئيس حي وسط القاهرة، أن الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي نشب قبل قليل في الجامع الأزهر.





وأضاف رئيس حي وسط القاهرة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحريق لم يؤثر على على المسجد، موضحًا فور حدوث الحريق تحركت سيارات الإطفاء مباشرة للسيطرة علية.



